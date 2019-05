Jupiler Pro League – Klok tikt voor clearinghouse van Pro League

In wat maandagnamiddag de in principe voorlaatste raad van bestuur van het voetbalseizoen moet zijn, liggen nog belangrijke dossiers op de plank bij de Pro League. Op de agenda staat onder meer de langverwachte invoer van het clearinghouse, dat bij de start van de zomermercato in voege moet treden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er maandag gestemd zou worden over een pakketje maatregelen in de nasleep van ‘Operatie Propere Handen’. Nieuwe regels zouden wantoestanden met spelersmakelaars moeten voorkomen. Het paradepaardje van een expertenpanel onder leiding van minister van Staat Melchior Wathelet is een onafhankelijk clearinghouse, dat de geldstromen tussen spelers, clubs en makelaars controleert en openbaar maakt. Het vehikel, waarbij makelaars zich ook zullen moeten registreren, moet klaar zijn voor de volgende zomermercato. De Pro League moet de laatste hand leggen aan het clearinghouse en ook maandag komt het opnieuw op tafel. Wellicht wordt het op 7 juni gestemd door de algemene vergadering, samen met de mogelijke strafmaten. Andere ambitieuze regels, zoals het verbod op een dubbele vertegenwoordiging, zijn op de lange baan geschoven.

Nog op de agenda staat het vastleggen van de datum voor de finale van de Beker van België volgend seizoen. Dit jaar werd de eindstrijd uitzonderlijk op 1 mei gehouden. Niet iedereen vond dat experiment geslaagd, vooral omdat er in die periode al felbevochten play-offs worden afgewerkt. Bovendien is er ook een sportief nadeel voor de 1B-kampioen, die zes weken niet heeft gespeeld. Het belette KV Mechelen er afgelopen week niet van om de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis te winnen. Vorige edities viel de apotheose tussen de reguliere competitie en de play-offs.

Er wordt ook schoon volk verwacht op de raad van bestuur, want Roberto Martinez komt als technisch directeur van de KBVB pleiten voor de uitbreiding van de Yellow Flames. Dat talententeam van Voetbal Vlaanderen wil graag een ploeg inschrijven in de eerste nationale reeks. Het plan is in zijn finale fase, maar enkel de Pro League moet nog zijn fiat geven. De vrouwenclubs zijn echter gekant tegen het voorstel, want vrezen voor concurrentie van de federatie.

Ten slotte zal er ook bekeken worden of de bondsregels omtrent het gebruik van pyrotechnische middelen niet strenger moeten worden gemaakt. Wegens supportersincidenten zullen RSC Anderlecht (definitieve stillegging op Standard) en Antwerp (tijdelijke stillegging thuis tegen Standard) fikse boetes van respectievelijk 50.000 euro en 25.000 euro moeten betalen, als die maandag bevestigd worden door de raad van bestuur. De zitting gaat van start om 14u30.

bron: Belga