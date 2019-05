Jupiler Pro League – Club Brugge wint in Gent en blijft in het spoor van Genk

Club Brugge heeft zondag op de zevende speeldag van Play-off 1 een zuinige 0-1 zege geboekt bij AA Gent. In een duel dat stijf stond van de suspens en liefst vier afgekeurde doelpunten telde, volstond uiteindelijk een treffer van Mats Rits. Club Brugge komt in de tussenstand opnieuw op zes punten van leider Racing Genk. De Limburgers kunnen volgende week zondag in het onderling duel in het Jan Breydelstadion enkel bij winst de titel pakken. In een intense eerste helft serveerden Gent en Club Brugge een leuke pot voetbal. Voor Club dreigden de flanken Diatta en Dennis, Gent was voorin gevaarlijk met de tandem Sorloth-Yaremchuk. Even voorbij het halfuur waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Rits trapte op aangeven van Vormer de 0-1 hoog in het dak van het doel.

Ook na de pauze ging het spel snel op en neer. Gent miste echter telkens kwaliteit in het slot van de actie. Voor Club Brugge werd een doelpunt van Denswil afgekeurd voor (duidelijk) buitenspel. Op het uur leek Gent langszij te komen, nadat Horvath een afstandschot van Odjidja-Ofoe volledig verkeerd inschatte. De bal hobbelde over de lijn, maar werd na ingrijpen van de VAR geannuleerd. Dejaegere liep op het moment van het schot immers buitenspel en hij stond in de baan van het schot. Club Brugge kroop te veel achteruit en een pegel van Verstraete spatte uiteen op de lat. De gelijkmaker hing in de lucht, maar Gent ontsnapte ook nog twee maal. Eerst moest Kaminski Wesley van de 0-2 houden, nadien werd een treffer van Vanaken ook opnieuw afgekeurd omdat Wesley bij de actie een teen buitenspel stond. Het festival afgekeurde doelpunten werd in het slot nog op vier gebracht toen een treffer van Souquet voor duidelijk offside werd afgevlagd.

Club Brugge blijft met 16/21 een sprankeltje hoop behouden op de titel. Gent krijgt na de verloren bekerfinale van woensdag een nieuwe opdoffer te verwerken. De Buffalo’s konden in zeven PO1-duels slechts één puntje rapen.

bron: Belga