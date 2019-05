Jupiler Pro League – Cercle Brugge trekt Kylian Hazard definitief aan

Cercle Brugge heeft zondag laten weten een akkoord te hebben gevonden met Kylian Hazard. De aanvaller komt definitief over van Chelsea en tekende een overeenkomst tot medio 2023. Kylian, de jongere broer van Eden en Thorgan Hazard, werd het voorbije seizoen door de Blues uitgeleend aan de Vereniging. Daar kon hij zijn capaciteiten tonen, onder meer met vier goals.

“Cercle heeft me dit seizoen de kans gegeven om me verder te ontwikkelen als profvoetballer, een kans én een keuze die me enorm is meegevallen”, legde Hazard zelf uit. “Ik ben blij om ook volgend seizoen de groen-zwarte kleuren te kunnen verdedigen!”

De 23-jarige Hazard kreeg zijn jeugdopleiding bij Tubeke en Lille. Nadien volgden passages bij WS Brussel, Zulte Waregem, Ujpest en Chelsea.

bron: Belga