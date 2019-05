Na Arjen Robben is Bayern München na dit seizoen nog een clubicoon kwijt: ook de voormalige Franse international Franck Ribéry neemt immers afscheid van de club, zo maakte de Duitse Rekordmeister vandaag bekend. “Franck en Arjen zijn geweldige voetballers. We hebben veel aan hen te danken. We zullen ze een fantastisch en emotioneel afscheid geven”, zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. In 2020 komt er nog een afscheidswedstrijd voor beide spelers.

bron: Belga