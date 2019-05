Eden Hazard geeft 2 assists, Isaac Mbenza scoort tegen Man. United dat naast CL grijpt

Chelsea heeft vandaag op de 37e speeldag van de Engelse Premier League met 3-0 van Watford gewonnen. Eden Hazard was in zijn mogelijk laatste thuiswedstrijd goed voor twee assists. Isaac Mbenza maakte tegen Manchester United zijn eerste doelpunt voor Huddersfield in een wedstrijd die op 1-1 eindigde. United mag door het puntenverlies volgend seizoen niet naar de Champions League. Hazard wordt al lang genoemd bij Real Madrid, en dus zou het vandaag wel eens zijn laatste thuismatch voor Chelsea kunnen zijn geweest. Hij bediende meteen na de rust Ruben Loftus-Cheek (48.) voor de 1-0, drie minuten later bezorgde hij David Luiz de 2-0. Een kwartier voor tijd maakte Pedro er nog 3-0 van. Hazard is met 16 doelpunten en 15 assists nu betrokken bij 31 Chelsea-doelpunten dit seizoen. Hij is tevens de eerste speler over de vijf grootste Europese competities heen die dit seizoen aan 15 assists komt. Bij Watford kwam Christian Kabasele niet van de bank.

Manchester United, waar Romelu Lukaku ontbreekt met een dijblessure, kwam op bezoek bij Huddersfield na acht minuten op voorsprong via Scott McTominay. Middenin de tweede helft stond de United-defensie te slapen bij een lange bal en mocht Mbenza zomaar op doel afstormen en zijn eerste voor Huddersfield tegen de touwen schuiven.







Chelsea springt met 71 punten over Tottenham, dat 70 punten telt, naar de derde plaats. Manchester United blijft zesde en grijpt sowieso naast een plaats in de top vier en het bijhorende ticket voor de Champions League. Watford volgt als tiende. Huddersfield is als rode lantaarn al zeker van degradatie.

In Italië won Atalanta met 1-3 bij Lazio, waar Jordan Lukaku nog altijd ontbreekt met een knieblessure en Silvio Proto op de bank zat. Timothy Castagne (58.) maakte de 1-2 met een schot laag over de grond. Parolo (3.) had Lazio tevoren vroeg op voorsprong gebracht, Zapata (22.) maakte gelijk. Djimsiti (76.) breidde in het slot nog uit tot 1-3.

Dennis Praet speelde met Sampdoria 3-3 gelijk bij Parma. Alves (2.) opende de score voor Parma, Quagliarella (28, 61.) en Defrel (38.) draaiden de rollen om en maakten er 1-3 van. De thuisploeg raapte toch nog een punt dankzij Kucka (67.) en Bastoni (72.).

In Frankrijk won Anthony Limbombe, die na 67 minuten wel naar de kant moest, met Nantes met 3-0 van Dijon. Toure (51.), Coulibaly (74.) en Rongier (80.) waren de doelpuntenmakers. Aaron Leya Iseka viel 23 minuten voor tijd in bij Toulouse, dat 2-2 gelijkspeelde tegen Rennes.

bron: Belga