De Block blijft bij standpunt over medicinale cannabis

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft de vereniging WeAreSofie, die de minister in gebreke heeft gesteld om medicinale cannabis te legaliseren, wel degelijk binnen de voorziene termijn geantwoord. Dat laat haar kabinet vandaag weten. De eisen van de vzw zijn momenteel echter niet haalbaar, klinkt het. De vzw WeAreSofie – genoemd naar het epilepsiepatiëntje Sofie dat vorig jaar nog in het nieuws kwam nadat het gerecht haar leverancier van cannabisolie had drooggelegd – wil dat De Block medicinale cannabis en cannabisolie legaliseert en laat terugbetalen. De vereniging stelde de Open Vld-minister in gebreke en gaf haar nog tot 5 mei om een antwoord te formuleren.

De vzw meldde gisteren dat de minister hen nog niet had geantwoord, maar dat gebeurde wél al, klinkt het op het kabinet-De Block. “De minister heeft per mail en per brief geantwoord.”







De Block kan de eisen van de vzw echter niet inwilligen, klinkt het. “Dat is op dit moment niet mogelijk”. Het kabinet wijst er wel op dat cannabis als grondstof voor medisch gebruik wel al vergund is voor de behandeling van onder meer spasmen, pijn en MS, en dat de wetgeving zo is opgesteld dat ze openstaat voor alle nieuwe vormen van medicinaal gebruik waarvan de werking wetenschappelijk is bewezen.

Eerder zei de minister al dat ze cannabisolie niet wil legaliseren zonder staalharde bewijzen dat het goedje niet schadelijk is en voor iedereen werkt. “Dat geldt voor elk medicijn, dus ook voor cannabisolie. Hierop een uitzondering maken zou een groot gezondheidsrisico inhouden voor alle Belgen.”

bron: Belga