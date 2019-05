Champions League basket (m) – Bologna klopt Tenerife in finale in Antwerps Sportpaleis

Bologna heeft zich zondag in het Antwerpse Sportpaleis tot eindwinaar van de FIBA Champions League basketbal gekroond met een 73-61 (rust: 38-24) zege tegen Tenerife, in 2017 nog eindwinnaar. Bologna volgt op de erelijst het Griekse AEK Athene op. In het eerste kwart was Bologna, dat in de halve finale het Duitse Bamberg uitschakelde, outstanding en leek het op weg naar een bijzonder ruime zege. Na tien minuten stond het 20-8. Daarna kon Tenerife, dat in de halve finale de Antwerp Giants klopte, min of meer gelijke tred houden. Bij de rust stond het 38-24. Ook het derde kwart was gelijkopgaand en zo stond het met nog tien minuten te spelen 58-44. Het laatste kwart van Tenerife was nog het beste, maar echt dicht in de buurt van de zege kwamen de Spanjaarden nooit. De eindstand bedroeg 73-61.

De grote uitblinker bij Bologna was Kevin Punter met 26 punten en 7 rebounds. Ook de wedstrijd van Amath M’Baye mocht, met 16 punten en 3 rebounds, gezien worden. Bij Tenerife was Tim Abromaitis de grote man met 18 punten en 8 rebounds.

Eerder op zondag greep Antwerp Giants de derde plaats met een ruime 58-72 overwinning tegen Bamberg.

bron:Â Belga