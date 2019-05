Cel Vermiste Personen coördineert zoekactie

Het Antwerpse parket is een moordonderzoek gestart naar aanleiding van de verdwijning van de 23-jarige Julie Van Espen. De politie en brandweer kammen de omgeving van het Albertkanaal aan het Sportpaleis uit, op zoek naar sporen. Er is ook een duikteam van de brandweer opgeroepen om bij de zoektocht te assisteren. De Cel Vermiste Personen coördineert de zoekactie. In de verdwijningszaak van de 23-jarige Julie Van Espen uit Schilde werden tijdens de zoekactie van de politie deze namiddag spullen gevonden aan het Albertkanaal in Merksem. De federale gerechtelijke politie en het labo zijn ter plaatse om die spullen te onderzoeken.

Omdat de vondst van de spullen kan wijzen op een gewelddadige verdwijning, vordert het parket een onderzoeksrechter, die een moordonderzoek zal starten.







Binnen de perimeter die werd afgesloten rond de Carrettestraat in de buurt van het Sportpaleis, voert de politie een georganiseerde zoekactie uit. Agenten kammen er de omgeving uit, onder andere de berm langs de Burgemeester Gabriel Theunisbrug.

Er is ook een duikteam van de brandweer opgeroepen om bij de zoektocht te assisteren, maar een woordvoerder van de brandweer verduidelijkt dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er zich iets in het water zou bevinden. De Cel Vermiste Personen coördineert de zoekactie.

bron: Belga