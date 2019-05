Caudron en Merckx bezorgen België goud in driebanden, Van Acker tweede op kleine tafel

Op de slotdag van het Europees kampioenschap biljarten, dat plaatsvond in het Duitse Brandenburg, hebben Frédéric Caudron en Eddy Merckx (België 1) goud behaald op het EK voor landenploegen. Steven Van Acker kon na een sterk toernooi in de discipline driebanden kleine tafel zilver in de wacht slepen. Caudron en Merckx versloegen in de kwartfinales de Fransen Jeremy Bury en Gwendal Marechal met 40-32. In de halve finales waren ze met 40-22 te sterk voor het Duitse team, dat met Martin Horn en Ronny Lindemann de Nederlanders Dick Jaspers en Raimond Burgman versloegen.

In de finale tegen de Spanjaarden namen de Belgen voor de pauze een klein voorsprong. Het duo Daniel Sanchez en Ruben Legazpi, die in de kwartfinales de regerende kampioen Turkije een 40-20 nederlaag bezorgden, zagen de Belgische toppers na de pauze een reeks van elf op het scorebord schrijven. Sanchez en Legazpi konden geen vuist meer maken en moesten uiteindelijk met 40-20 het onderspit delven. Caudron en Merckx lukten een gemiddelde van 3.333 per beurt. Het was ondertussen van 2010 geleden dat de Belgen op het hoogste schavotje mochten staan.







Van Acker raasde als een trein door de voorronden van het driebandentoernooi kleine tafel. Met een aantal hoge reeksen plaatste hij zich voor de kwartfinales waarin hij met een gemiddelde van 5.000 per beurt de Turk Serdar Bas huiswaarts stuurde. In de halve finales won hij met 40-25 van de Tsjech Ivo Gazdos. In de finale botste hij echter op de Turk Omer Karakurt die met een reeks van vijftien en een gemiddelde van 4.444 per beurt te sterk was.

bron: Belga