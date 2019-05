Bussen van De Lijn stoppen vanaf morgen aan Rogierplein

De bussen van De Lijn die normaal aan het Noordstation in Brussel stoppen en vertrekken, zullen vanaf morgen het nabijgelegen Rogierplein als begin- en eindpunt hebben. Dat meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij vandaag. Ze zegt de bezorgdheden van vakbonden en werknemers over de onhygiënische omstandigheden rond Brussel, Noord te begrijpen. Morgenochtend zit de directie opnieuw samen met de vakbonden. De vakbonden bij De Lijn kwamen overeen dat de chauffeurs vanaf morgen niet langer aan het Noordstation zouden stoppen. De chauffeurs klagen al maanden over de gevaarlijke en onhygiënische omstandigheden rond het station. Eerder deze week berichtte Het laatste Nieuws dat er een uitbraak is van schurft, tuberculose en malaria onder de groep transmigranten die er verblijft.

bron: Belga