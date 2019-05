Brusselaars vullen Vlaamse vacatures in

Vorig jaar werden 10.607 Vlaamse vacatures ingevuld door Brusselse werkzoekenden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), zo schrijft De Zondag. “Een recordcijfer”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg. “Vlaanderen kampt met veel openstaande vacatures tegenover lage werkloosheidscijfers. Daarom moeten we Waalse en Brusselse werkzoekenden naar hier halen om die vacatures in te vullen”, aldus Bothuyne.

De VDAB en haar Brusselse tegenhanger Actiris lanceerde enkele weken geleden een campagne, gericht op vacatures in de Vlaamse rand. Bothuyne pleit voor verdere samenwerking. “Brusselse werkzoekenden die willen verhuizen om een Vlaamse vacature in te vullen, zouden recht moeten hebben op begeleiding, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een woning, onderwijs voor de kinderen… Dat zijn structurele oplossingen voor onze arbeidsmarkt.”

