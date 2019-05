Brussel-Noord – Opvangcentrum zou probleem vergroten, zegt minister Ducarme

Federaal minister Denis Ducarme (MR) vindt een opvangcentrum voor transmigranten in Brussel, waar Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) op aandringt, geen goed idee. “Een valse goede oplossing”, reageert hij. “Dat zou het probleem vergroten, door een aanzuigeffect te creëren richting Brussel.” Clerfayt wees zondag opnieuw met een beschuldigende vinger naar de federale regering. “Zolang het federale niveau zijn verantwoordelijkheid niet opneemt, blijven we in rondjes draaien”, klonk het. De burgemeester herhaalde zijn pleidooi voor een opvangcentrum waar transmigranten informatie zouden kunnen krijgen en verzorging.

Maar Ducarme wijst dat idee dus af. Migranten die bescherming willen krijgen, moeten asiel aanvragen, zegt hij. “We hebben wettelijke immigratie. Om in de procedure terecht te komen, moet je asiel aanvragen. Dat is de regel.”

Volgens de MR-minister vertolkt hij het standpunt van de hele federale regering.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) riep eerder zondag op om te stoppen met verwijten, en samen te werken aan een snelle oplossing voor de problemen van gezondheid en hygiëne rond het Brusselse Noordstation.

bron: Belga