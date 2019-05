Belgen in het buitenland – Mertens helpt Napoli met historisch kopbaldoelpunt aan zege tegen Cagliari

Napoli heeft zondag op de 35e speeldag van de Italiaanse Serie A Cagliari nipt geklopt met 2-1. Dries Mertens bezorgde zijn team in het slot de gelijkmaker, met een kopbal. Met zijn 82e doelpunt in de Serie A steekt de Leuvenaar de legendarische Diego Maradona voorbij op de derde plaats in het topschuttersklassement van de ploeg. Enkel Marek Hamsik (100) en Antonio Vojak (102) deden beter in de Italiaanse hoogste klasse. Pavoletti (63.) bracht Cagliari iets over het uur verrassend op 0-1, waarna Napoli moest achtervolgen. Pas in het slot kopte Mertens (85.) de 1-1 binnen. Na een handsbal legde de VAR diep in de extra tijd de bal op de stip voor de thuisploeg. Insigne (90.+8) faalde niet en schonk Napoli alsnog de volle buit. Bezoeker Ionita kreeg nadien nog rood voor mekkeren. Mertens speelde heel de partij.

In de stand staat Napoli tweede met 73 punten. Juventus (89 ptn) is al een tijdje zeker van de titel in Italië.

bron: Belga