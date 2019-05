Antwerp Giants speelt om derde plaats tegen Bamberg

Antwerp Giants speelt deze namiddag (15u) in het Antwerpse Sportpaleis de wedstrijd om de derde plaats in de Final Four van de Champions League mannenbasket tegen het Duitse Bamberg. De finale tussen het Spaanse Tenerife en het Italiaanse Bologna volgt vanavond om 18u. De Giants verloren vrijdagavond in een met net iets meer dan 17.000 basketliefhebbers tot de nok gevuld Sportpaleis de halve finale met 70-54 (rust: 31-26) van Tenerife. Eerder voordien had Bologna zich geplaatst ten koste van Bamberg.

bron: Belga