VIDEO. Bijzondere “schuimparty” op strand Wenduine

Momenteel is er ontzettend veel schuim te vinden aan onze kust. Dat is afkomstig van wieren in de zee die eiwitten afscheiden. De golven kloppen deze eiwitten op tot een schuimige substantie. Ook in Wenduine was dit het geval, waar het strand letterlijk vol lag.

In de video die gedeeld werd op Twitter door Noodweer Benelux, zie je hoe het strand van Wenduine vol ligt met het witgele schuim, dat grappig meebeeft met de wind. Het schuim is niet giftig en afkomstig van wieren die afsterven in de zee. Die scheiden eiwitten af en door de onstuimigheid van de zee kloppen de golven dit tot schuim. Het resultaat is het schuimige goedje.

Momenteel in #Wenduine (Belgische kust). Iemand een schuimparty nodig op Twitter? Dank Yolanda van Breugel voor report #RT #dtv pic.twitter.com/bPA03hHeho — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) May 4, 2019