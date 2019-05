Overleden acteur Luke Perry kreeg een groene uitvaart in een ‘champignonpak’

Luke Perry is op een opmerkelijke manier begraven, namelijk niet in een kist maar in een milieuvriendelijk ‘champignonpak’. Dat heeft zijn dochter Sophie deze week verteld in een Instagrampost.

Perry, vooral bekend van zijn rol als Dylan McKay in de tv-serie ‘Beverly Hills 90210’, stierf in maart aan een beroerte. Zijn 18-jarige dochter Sophie vertelt op Instagram hoe ze voor een groene uitvaart koos. “Champignons hebben een heel nieuwe betekenis gekregen door het pak.”







“Mijn vader ontdekte het zelf en ik heb hem nog nooit zo opgewonden gezien over iets”, gaat ze verder. “Het was een van zijn laatste wensen om hem zo te begraven, dus we hebben dat ook zo gedaan. Dit is iets moois voor deze prachtige planeet.”

Nieuw leven

Het Infinity Burial Suit is een handgemaakt kledingstuk dat wordt gedragen door de overledene. Het pak is volledig biologisch afbreekbaar en heeft een ingebouwde biomix, bestaande uit paddenstoelen en andere micro-organismen.

“Het doet drie dingen”, aldus de website van Coeio, de maker van het pak. “Helpen bij ontbinding, werken om gifstoffen in het lichaam te neutraliseren en voedingsstoffen over te brengen naar het plantenleven.” Het eindresultaat is volgens het bedrijf dat lichamen worden omgezet in voedingsstoffen die de aarde verrijken en nieuw leven aanmoedigen.

Ben je benieuwd hoe zo’n champignonpak eruit ziet? Bekijk dan deze video waarin de maker Jae Rhim Lee uitleg geeft over haar project.