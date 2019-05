Opnieuw gevangene vrijgesproken dankzij Kim Kardashian

Kim Kardashians toewijding aan de Amerikaanse justitiehervorming werpt zijn vruchten af. De Amerikaanse realityster heeft voor de vierde keer een gevangene vrijgekregen.

De tv-ster studeert momenteel om advocaat te worden, waardoor ze in de voetsporen van haar vader stapt. Het afgelopen jaar probeerde Kardashian gedetineerden vrij te krijgen die een te zware straf uitzitten. Dat lukte ondertussen al vier keer. Ze ging ook al langs bij president Donald Trump om te onderhandelen over de hervorming van het Amerikaanse gevangeniswezen.

“Het is opnieuw gelukt!”, schreef Kardashian verheugd op Twitter, met een foto van de familie van de gevangene. “Ik had net een fantastisch telefoongesprek met zijn familie en met de advocaat die ervoor zorgde dat Jeffrey werd vrijgelaten. Hij bracht 22 jaar van zijn leven door in de gevangenis vanwege een klein, drugsgerelateerd incident.”

We did it again! Had the best call w/this lovely family & my attorney @msbkb who just won release for their loved one Jeffrey in Miami – he served 22 years of life sentence for low level drug case. He served too much time but it gives me so much joy to fund this life saving work. pic.twitter.com/pbYicKmFpJ

