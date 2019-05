LIFEHACK. Fietsen met een jurkje doe je zo

De zomer is het seizoen bij uitstek om nog eens op je fiets te springen. De dagen zijn lang, warm en met wat geluk ook droog. Het enige probleem is de combinatie van fiets en jurkje. Je wil het niet te warm hebben en je benen laten bruinen, maar iedereen flashen is nu ook niet bepaald ideaal. Daar bestaat een handig trucje voor.

Zelf hebben wij al heel wat dingen geprobeerd. Een lange boxershort onder je kleedje aandoen werkt, maar echt koel of comfortabel is anders. En je jurk constant half onder je zitvlak geklemd houden, werkt ook niet optimaal. Wij zijn vast niet de enigen die al meermaals na enkele kilometers beseften dat alsnog iedereen onze onderbroek kon spotten. Maar hoera, eindelijk is er een oplossing voor dat eeuwige probleem. Wat je daarvoor nodig hebt? Een elastiekje, een munt en het onderstaande instructiefilmpje.