Is honing echt gezonder dan gewone suiker?

Honing wordt door voedselproducenten vaak voorgesteld als een gezond alternatief voor suiker. De gezondheidsvoordelen ervan worden in de verf gezet, maar over de negatieve kantjes zwijgt men in alle talen. De Britse organisatie Action on Sugar trok op onderzoek uit en deed enkele verbazingwekkende ontdekkingen.

Wanneer we als consumenten “honing” terugvinden in een ingrediëntenlijst, gaan we ervan uit dat dat product gezonder is dan een met gewone suiker. Nochtans is dat niet volledig terecht. Honing bevat weliswaar meer voedingsstoffen en is minder bewerkt dan suiker, maar dat doet niet af aan het feit dat honing nog steeds bijdraagt aan je dagelijkse suikerinname. Volgens Action on Sugar verzwijgen producenten dit doelbewust om de consument te misleiden.

86% toegevoegde suikers







Om het misleidende karakter van honing aan te tonen, analyseerde Action on Sugar 223 verschillende soorten honing, siroop en suiker die worden afgedaan als “gezond”. Ze ontdekten dat honing tot 86% toegevoegde suikers kan bevatten. Een theelepel honing in je eten doen is dus hetzelfde als een theelepel suiker toevoegen. Bovendien bleek dat heel wat producten die inzetten op honing als een gezonde suikervervanger, 25 keer meer suiker dan honing bevatten. Mensen consumeren zo zonder zich ervan bewust te zijn grote hoeveelheden suiker.

Misleiding

“Het is ontgoochelend dat bedrijven opscheppen over producten die honing bevatten, terwijl ze maar al te goed beseffen dat honing en siroop bijna evenveel suikers bevatten als gewone suiker. Ze willen de consumenten op die manier doen geloven dat de producten gezonder zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Wij adviseren dan ook om altijd te kiezen voor minder zoet door minder suiker, siroop en honing toe te voegen”, aldus Dr. Kawther Hashem, campagneleider bij Action on Sugar. Net zoals suiker zijn honing en siroop een vorm van vrije suikers, die zo veel mogelijk beperkt moeten worden in ons dieet.