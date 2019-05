Cruiseschip van de Scientology-beweging in quarantaine door mazelenuitbraak

Een cruiseschip van de Scientology-beweging ligt in quarantaine aangemeerd voor de kust van Saint Lucia in de Caraïben. Een bemanningslid heeft er het extreem besmettelijk mazelenvirus opgelopen.

Er zijn zo’n 300 passagiers aan boord van de ‘Freewinds’. De boot wordt ingezet door de Scientology-beweging, een religieuze groepering waar onder andere Tom Cruise deel van uitmaakt. Ze gebruiken het cruiseschip voornamelijk voor excursies en religieuze doeleinden.

Antivaxers







Een vrouwelijk bemanningslid raakte besmet met het mazelenvirus en daarom mag niemand op het schip aan land gaan. Veel Scientology-leden kiezen er namelijk voor om zich niet te vaccineren tegen de ziekte. Een dokter aan boord heeft nu honderd vaccins aangevraagd om iedereen te vaccineren die nog niet ingeënt is.

De ziekte is aan een opmars bezig. Een van de oorzaken daarvan is dat steeds meer mensen of ‘antivaxers’ er bewust voor kiezen zich niet te vaccineren. In de Verenigde Staten werden al meer dan 700 mensen besmet.