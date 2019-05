De Zwitserse kwalificatiespeelster Jil Teichmann (WTA 146) heeft vandaag het WTA-toernooi in het Tsjechische Praag (gravel/250.000 dollar) op haar naam geschreven. Teichmann klopte in de finale de Tsjechische wildcard Karolina Muchova (WTA 106) in drie sets: 7-6 (7/5), 3-6 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 37 minuten.

Voor de 21-jarige Teichmann is het de eerste titel, die ze meteen behaalde in haar eerste finale. Ook de 22-jarige Muchova stond in haar eerste eindstrijd.







bron: Belga