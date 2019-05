Zenit pakt vijfde landstitel in Rusland

Zenit Sint-Petersburg heeft zich zaterdagavond op de 27e speeldag in de Premjer Liga verzekerd van de Russische landstitel, de vijfde in de clubgeschiedenis. Door de nederlaag van Lokomotiv Moskou bij Arsenal Tula had Zenit genoeg aan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Akhmat Gorzny. Daardoor heeft de ex-club van Axel Witsel en Nicolas Lombaerts op drie speeldagen voor het einde in de stand negen punten voorsprong op Lokomotiv, dat dus nog op gelijke hoogte kan komen, maar vier gewonnen wedstrijden minder telt.

Voor Zenit is het na 2007, 2010, 2012 en 2015 de vijfde landstitel. In de vroegere Sovjet-competitie behaalde het team ook in 1984 de titel.

bron: Belga