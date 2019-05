Verkiezingen19 – Groen vraagt Europese investeringen voor hogesnelheids- en nachttreinen

Groen wil dat Europa fors gaat investeren in de uitbreiding van het Europese hogesnelheids- en nachttreinennetwerk. Zestien jaar na de afschaffing van de laatste klassieke nachttrein van de NMBS voert de partij daarvoor zaterdag campagne in het station van Brussel-Zuid. “Reizen tot 1.000 kilometer moeten het goedkoopst en comfortabelst worden per trein. Daarom willen we op Europees niveau fors investeren in internationale treinverbindingen. Het gaat minimum over 514 miljoen euro voor België. Deze investering kan verdubbeld worden indien er op Europees niveau accijnzen en btw op kerosine komen”, legt Europees lijsttrekker Petra De Sutter uit.

De Sutter wijst erop dat vliegtuigpassagiers 285 gram CO2 per reizigerskilometer uitstoten. Wie de trein neemt, stoot slechts 14 gram per kilometer uit. Fiscaal klopt het plaatje echter niet, meent Groen. Op een vliegreis worden geen taksen betaald, argumenteert de partij, terwijl voor een treinreis 6 procent btw op tickets en heffingen op elektriciteit betaald moeten worden.

Naast fiscale stimuli wil Groen ook het aanbod uitbreiden. Alle grote Europese steden moeten via een treinverbinding met elkaar verbonden worden, betogen de groenen. Ze stellen ook een nieuwe Europese richtlijn over reizigersinformatie en ticketbooking voor, met onder meer een internationale treinrouteplanner die de goedkoopste optie aangeeft.

bron: Belga