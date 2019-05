Vakbond zet opnieuw bagagisten op luchthavens in de bloemetjes

De socialistische transportbond (BTB) organiseert vrijdag de vierde editie van de “Dag van de Bagagist”. De bond wil zo de bagagisten, die op de luchthavens tot 30 ton bagage per dag versleuren, bedanken, en de reizigers informeren dat zij zonder bagagisten geen vliegreizen kunnen maken. “Het gaat om een positieve actie, waarbij we aandacht vragen voor het werk dat de bagagisten elke dag leveren om de koffers van de reizigers op bestemming te krijgen”, klinkt het bij de BTB. De bagagisten op de luchthavens van Zaventem, Antwerpen, Oostende, Charleroi en Luik krijgen daarvoor vrijdag een ontbijtje, reizigers worden gesensibiliseerd via pamfletten.

BTB-voorzitter Frank Moreels herinnert de reizigers eraan dat hun bagage niet volledig machinaal in het vliegtuig geraakt. “De bagagisten kruipen letterlijk in de vliegtuigen om te stapelen of uit te laden. Velen hebben knie- en elleboogproblemen van de fysiek zware job”, zegt hij. “Daarom is een bedankje zeker op zijn plaats.”

Moreels betreurt dat ook bagagisten – “een zwaar beroep bij uitstek” – langer zullen moeten werken door de pensioenmaatregelen van de regering.

