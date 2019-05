Ronde van Yorkshire – Alexander Kamp wint, Van Avermaet finisht als derde in Yorkshire

Alexander Kamp (Riwal Readynez Cycling Team) heeft zaterdag de derde rit in de Ronde van Yorkshire (GBr/2.BC) op zijn naam gebracht. De Deen sprintte na 132 km van Bridlington naar Scarborough naar de zege en haalde het voor de Brit Chris Lawless (Team Ineos) en Greg Van Avermaet (CCC). Lawless neemt de leiderstrui over van Asselman, Van Avermaet schuift op naar plek drie op zes tellen. Al vroeg in de wedstrijd, die een kwartier later startte dan voorzien, vormde zich een kopgroep met acht renners: Mike Cuming, Kevin Reza, Romain Sicard, Maikel Zijlaard, Stephen Bradbury, John Archibald, Mikey Mottram en Robert Scott. Veel bonus gunde het peloton hen niet in deze korte etappe, waarin regen en felle wind de renners teisterden. Die harde wind inspireerde CCC en Team Ineos om het peloton in waaiers te trekken en we trokken met slechts zo’n dertig renners richting de enige twee gecategoriseerde klimmetjes van de dag.

Van Avermaet zat goed omringd, met nog Van Keirsbulck, Schär en Van Hooydonck bij hem. Ook Chris Froome schoof mee met nog enkele INEOS-ploegmaten. Op die klimmetjes moest leider Asselman passen: na de eerste klim keerde hij nog terug, op de tweede ging het licht uit en finaal trokken we met nog zo’n 30 km voor de boeg met zo’n 20 renners richting finish aan de kust.

Onderweg verloor CCC wel Guillaume Van Keirsbulck die een bocht miste en in een gracht terecht kwam. Zonder erg, zo bleek later, en hij kon zijn tocht voortzetten. Het werd een sprint met een kleine groep en daarin haalde Kamp het voor Lawless en Van Avermaet.

Greg Van Avermaet, titelverdediger in Yorkshire, mag ambitieus blijven voor het eindklassement met slechts zes seconden achterstand op leider Lawless. Zondag staat de slotrit, met een zware finale, en op maat van de Oost-Vlaming, op het programma.

bron: Belga