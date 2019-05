Ronde van Romandië – Geen maat op Roglic

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft zijn vijfde zege van het seizoen beet. In de ingekorte koninginnenrit van de Ronde van Romandië stond zaterdag andermaal geen maat op de Sloveen die naar de zege sprintte voor Rui Costa en Thomas. “Het was een zware, natte en koude etappe”, aldus Roglic. “Ik ben blij dat ik vandaag wel kon winnen nadat ik gisteren door pech geen goede sprint reed. De ploeg heeft wederom perfect werk geleverd en Steven Kruijswijk en mij ideaal aan de slotklim afgezet. Steven deed vervolgens nog voortreffelijk werk en pareerde heel wat aanvallen. Uiteindelijk maak ik het zelf af, maar ik kan het team niet genoeg bedanken. En ik ben heel blij om vast te stellen dat mijn eigen vorm goed is.”

Roglic won al een rit en het eindklassement in de UAE Tour, pakte de eindwinst in de Tirreno-Adriatico, een zege in tweede rit in de Ronde van Romandië en nu ook de vierde rit. Met nog enkel een tijdrit te gaan, neemt hij een stevige optie op het eindklassement, al wil de Sloveen nog niet te vroeg juichen. “Morgen/zondag wordt nog belangrijk, maar ik voel me alleszins goed en dat geeft vertrouwen.”

bron: Belga