Premier League – Harvey Elliott is met 16 jaar en 30 dagen de jongste speler ooit in de Premier League

De middenvelder van Fulham, Harvey Elliott, maakte zaterdag zijn debuut in de wedstrijd tegen het Wolverhampton van Leander Dendoncker, op de 37e speeldag in de Premier League. Met een leeftijd van 16 jaar en 30 dagen werd hij zo de jongste speler ooit die in de Premier League speelde. De voetballer uit Londen, geboren in 2003, mocht invallen bij Fulham in de 88e minuut bij de 1-0 nederlaag tegen de Wolves. Het vorige record stond ook op naam van een Fulham-speler: in 2007 was de eer aan Matthew Briggs, toen met een leeftijd van 16 jaar en 65 dagen.

bron:Â Belga