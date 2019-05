In Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, is een passagiersvliegtuig van de landingsbaan op de militaire luchthaven afgegleden en in een aangrenzende rivier terechtgekomen. Alle inzittenden hebben het incident overleefd, zo melden de plaatselijke politie en burgemeester van Jacksonville, Lenny Curry via Twitter. Over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Aan boord van het toestel zaten volgens Amerikaanse media zo’n 140 mensen.

bron:Â Belga