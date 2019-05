Oud-groothertog Jan van Luxemburg begraven

Met een staatsbegrafenis wordt vandaag in het Groothertogdom Luxemburg afscheid genomen van oud-groothertog Jan, die op 23 april overleed op 98-jarige leeftijd. Onder de prominenten een ruime Belgische aanwezigheid: Jan was getrouwd met Joséphine-Charlotte, de zus van wijlen koning Boudewijn en van koning Albert II. Koning Filip en koningin Mathilde waren samen met hun oudste dochter, kroonprinses Elisabeth, naar de kathedraal Notre-Dame in Luxemburg-Stad afgezakt. Ook koning Albert en koningin Paola waren er, net als prinses Astrid en prins Lorenz, prins Laurent en prinses Léa.

Ook aanwezig: Jean-Claude Juncker, de Luxemburgse voorzitter van de Europese Commissie, voormalig Frans president Nicolas Sarkozy, de Nederlandse prinses Beatrix, de Deense koningin Margrethe, prins Albert van Monaco en een hele resem andere prominenten.







Jan werd geboren op 5 januari 1921, als oudste zoon van groothertogin Charlotte en prins Félix van Bourbon-Parma. Op 12 november 1964 volgde hij officieel zijn moeder op als groothertog van Luxemburg. Jan deed op 7 oktober 2000 troonsafstand ten voordele van zijn oudste zoon Hendrik. Groothertog Jan en Joséphine-Charlotte, die in 2005 overleed, hadden vijf kinderen.

Jan wordt na de begrafenisplechtigheid bijgezet in de crypte van het prinselijke graf. Er is momenteel een rouwperiode van twaalf dagen in Luxemburg. Het enige Groothertogdom ter wereld telt ongeveer 600.000 inwoners.

bron: Belga