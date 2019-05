Onderwijsplannen N-VA – “Onderwijsnetten cruciaal voor kwaliteitsvol onderwijs”

De onderwijsnetten spelen een cruciale rol voor kwaliteitsvol onderwijs in Vlaanderen en er is juist nood aan bijkomende investeringen. Dat zegt de topvrouw van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs (GO!), Raymonda Verdyck, zaterdag gevraagd om reactie op een van de voorstellen die N-VA lanceerde op een congresdag van de partij over onderwijs. Een van de tien N-VA-voorstellen is “minder tussenstructuren en regelneverij vanuit de koepels”. “Leerkrachten worden versmacht door adviezen, regeltjes, procedures en administratieve lasten vanuit de koepels”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. “We hebben in Vlaanderen één personeelslid per acht leerlingen, maar staan die echt in de klas? We moeten het zwaartepunt weer leggen bij de scholen en bij de leerkrachten. Daar moeten de middelen naartoe.”

In haar reactie verwijst Raymonda Verdyck naar een rapport van maart over de pedagogische begeleidingsdiensten, opgesteld door een commissie van deskundigen onder leiding van topambtenaar Georges Monard. “In het rapport erkent de commissie de cruciale rol die de begeleidingsdiensten spelen voor kwaliteitsvol onderwijs in Vlaanderen”, zegt ze. “Nog een vaststelling is dat de bezetting die er momenteel is bij de netten het absolute minimum is. De commissie beveelt juist aan om te blijven investeren in ondersteuning.”

De topvrouw van GO! wijst er bovendien ook op dat de afbouw van die ondersteuning de facto inhoudt dat scholen met meer planlast te maken zouden krijgen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenste zaterdag niet te reageren.

bron: Belga