N-VA wil opnieuw vrije schoolkeuze, desnoods met kamperen

Hoewel het nieuwe inschrijvingsdecreet pas vorige week werd goedgekeurd, wil N-VA terug naar een volledig vrije schoolkeuze. Dat zegt de partij vandaag op een congresdag over onderwijs. Als dat opnieuw leidt tot kamperende ouders voor de schoolpoort, neemt N-VA die bluts met de buil. “Ik heb zelf ook twee dagen in een skipak voor de school van mijn kinderen gezeten”, zegt De Wever. Tijdens de laatste plenaire zitting van het Vlaams Parlement werd het nieuwe inschrijvingsdecreet goedgekeurd. Secundaire scholen met een capaciteitsprobleem moeten vanaf volgend schooljaar verplicht gebruikmaken van een centraal aanmeldingsregister. De dubbele contingentering, een mechanisme om de sociale mix op school te bevorderen, gaat op de schop in het secundair onderwijs, maar blijft bestaan in het lager.

Nauwelijks tien dagen later kant N-VA zich tegen het systeem. “Dat we het mee hebben goedgekeurd, toont dat we een loyale partij zijn”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. “Er zitten ook goede zaken in het decreet, zoals het einde van de dubbele contingentering in het secundair. Maar het is een tussenoplossing.”







Zodra de capaciteit van het onderwijs omhoog gaat, moet het centraal aanmeldingsregister verdwijnen, vindt partijvoorzitter Bart De Wever. “De frustratie over dat informaticasysteem is te groot. Mijn mailbox puilt uit van de klachten. Bij populaire scholen zal er dan weliswaar opnieuw gekampeerd worden, maar ik stel vast dat veel middenklassegezinnen dat ervoor over hebben.”

Ook de dubbele contingentering in het basisonderwijs moet ophouden, vindt de partij. “Het maakt gewoon geen verschil in de schoolpopulatie”, zegt De Wever.

bron: Belga