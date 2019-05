Lek in Britse pers rond Huawei is geen misdrijf, oordeelt Scotland Yard

Bij het perslek uit de Britse nationale veiligheidsraad over de mogelijke rol van de Chinese telecomgigant Huawei in de uitrol van een 5G-netwerk in Groot-Brittannië, is er geen sprake geweest van een misdrijf. Dat concludeert de Londense politie.

De Britse pers kreeg vorige week lucht van een discussie binnen de Britse nationale veiligheidsraad, nauwelijks enkele uren nadat die was afgelopen. De raad, die premier Theresa May voorzit en waar de belangrijkste ministers in zetelen, zou hebben ingestemd met een participatie van Huawei in de uitrol van het Britse 5G-netwerk, zij het enkel voor niet-strategische infrastructuur als antennes.

De informatie is erg gevoelig, zeker gezien de internationale bezorgdheid over de Chinese telecomgigant en de relatie met de Chinese overheid. Premier May ging na onderzoek over tot het ontslag van haar minister van Defensie, Gavin Williamson. In een brief aan de intussen ex-minister zei ze dat er “geen andere geloofwaardig relaas van de gebeurtenissen was om het lek van informatie te verklaren”.

Ook Scotland Yard is er intussen bijgehaald, maar volgens de politie is er geen sprake geweest van een misdrijf. “Dit is geen zaak voor de politie”, klonk het zaterdag.

Williamson zelf heeft altijd ontkend dat hij achter het lek zou zitten, en zei dat een onderzoek hem zou vrijpleiten. Hij vraagt alsnog een “degelijk, volledig en onpartijdig onderzoek” naar de zaak, die hij een “heksenjacht” noemt. Volgens Williamson is zijn ontslag het gevolg van een persoonlijke vete van de nationale veiligheidsadviseur Mark Sedwill tegen zijn persoon, maar voor May is de zaak gesloten.

bron: Belga