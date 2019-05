Laatste stoomtrein van België na vijf jaar weer op de sporen

De laatste stoomtrein van België rijdt zaterdag in Maldegem voor het eerst in vijf jaar weer uit. Honderden toeristen kunnen dit weekend meerijden met stoomlocomotief 29.013, die in 1966 zijn laatste rit maakte voor de NMBS. Het is de 27ste editie van het stoomtreinfestival in Maldegem, waar jaarlijks zowat 4.000 geïnteresseerden op afkomen. In Maldegem rijdt vandaag de laatste stoomtrein van de NMBS opnieuw uit na een technische operatie die de locomotief vijf jaar van het spoor heeft gehouden. Die was nodig om de stoomtrein uit te rusten met moderne veiligheidstechnieken. Het laatste officiële traject dat stoomlocomotief 29.013 met passagiers heeft afgelegd was tussen Aat en Denderleeuw. De NMBS heeft de trein daarna niet gesloopt maar als erfgoed in rijvaardige staat bewaard.

Op het stoomtreinfestival rijden dit weekend zowat zeven locomotieven. Elk uur vertrekt een locomotief op het gebruikelijke spoornet. Een kleiner spoortraject met smalle sporen wordt elk half uur bediend door een historische locomotief.







Dit weekend rijdt stoomlocomotief 29.013 in Maldegem. Maar ook op 19 mei zal de trein uitrijden voor het militaire treinfestival ‘Railway To Liberty’.

bron: Belga