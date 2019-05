Jupiler Pro League – Westerlo loopt tegen zure nederlaag aan bij Beerschot

Tweedeklasser Beerschot Wilrijk heeft zaterdagavond de slotwedstrijd van de zevende speeldag in groep A van Play-off II met 3-2 gewonnen van reeksgenoot Westerlo. Mèmè Placca Fessou leek de thuisploeg met twee treffers (10. en 30.) al snel op rozen te zetten, maar Westerlo knokte terug via Christian Brüls (50.) en Lukas Van Eenoo (67.). In een turbulent slot bracht Placca Fessou Beerschot met zijn derde van de avond opnieuw op voorsprong, de gelijkmaker van Abrahams werd even later door de VAR afgekeurd wegens buitenspel van een ploegmaat.

In groep A ging KV Oostende eerder met 3-2 onderuit bij Eupen, dat telkens een doelpunt uitliep via Yuta Toyokawa (31. en 64.) en Youssef Msakni (78.). Tom De Sutter (45.+1) en Jordi Vanlerberghe (77.) scoorden tegen voor de Kustboys, in hun eerste wedstrijd onder Franky Van der Elst.

Charleroi nam met een 2-0 thuiszege tegen STVV de leiding in de groep over van de Limburgers, die één punt minder tellen. Westerlo volgt op vier punten van Charleroi op de derde plaats, Oostende en Beerschot Wilrijk hebben acht punten. Eupen is laatste met zeven punten.

bron: Belga