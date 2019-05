Geweld Syrië – Negen burgers omgekomen bij raids van het regime en Rusland

Negen burgers, onder wie twee kinderen, zijn zaterdag in Syrië gedood door luchtbombardementen van het Syrische regime en het Russische leger. Dat meldt een ngo. De Russische luchtmacht en het Syrische leger voerden meer dan 100 raids uit in de provincies Idleb, Hama en Aleppo, zei het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) in een verklaring. Helikopters van het Syrische leger dropten ook tientallen vaten explosieven in dezelfde regio.

Minstens negen burgers, onder wie twee kinderen, drie vrouwen en een hulpverlener, kwamen daarbij om in de provincies Idleb en Hama, aldus de ngo.

Volgens het Syrische persbureau Sana openden strijders van het regime het vuur op “terroristische groeperingen”

Bron: Belga