EuroMillions Basket League – Oostende loopt tegen nederlaag aan bij Limburg United

Oostende heeft vrijdagavond de openingswedstrijd van de 31e speeldag in de EuroMillions Basket League met 85-81 verloren op bezoek bij Limburg United. De leider stond bij de rust nog met 39-44 aan de leiding, maar moest die voorsprong nog uit handen geven tegen een ontketend Limburg United, waarbij liefst vijf spelers meer dan tien punten lieten noteren: Khaliq Spencer (17), Khadeen Carrington (16), Tate Unruh (15), Dorian Pickens (15) en Dominic Morris (10). Braian Angola-Rodas zorgde voor negentien punten bij de bezoekers.

Ook Brussel liep tegen een uitnederlaag aan. Brussel leidde bij de rust in Mechelen nog met 32-37, om uiteindelijk met 66-64 onderuit te gaan na een dol slot. Charleroi zorgde in een Waalse derby voor een 69-101 zege bij Luik, onder meer dankzij twintig punten van Matt Mobley.

Met 24 zeges en 7 nederlagen op de teller blijft Oostende aan de leiding. Antwerp volgt met 24 zeges en 6 nederlagen, maar speelt dit weekend niet in de EuroMillions Basket League omdat ze al in de Final Four van de Champions League aantreden.

Bron: Belga