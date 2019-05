Drie Turkse soldaten omgekomen bij aanval van PKK

Drie Turkse soldaten zijn zaterdag gedood door granaten die werden afgeschoten uit Noord-Irak door leden van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Dat meldt het ministerie van Defensie in Ankara. “Drie van onze wapenbroeders zijn omgekomen nadat mortieren zijn afgevuurd door terroristen uit Noord-Irak”, zei het ministerie in een verklaring. Een vierde soldaat is gewond geraakt.

Het mortiergeschut was gericht op een militaire basis in de grensprovincie Hakkari. Het Turkse leger heeft al lucht- en artilleriebombardementen uitgevoerd “als vergelding”.

Bij het bloedige conflict tussen Turkije en de PKK zijn sinds de start in 1984 meer dan 40.000 doden gevallen.

Bron: Belga