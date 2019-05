Dode bij verkeersongeval in Houyet

In Celles, een deelgemeente van Houyet in de provincie Namen, is zaterdagmiddag een dertiger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt het parket van Namen. De man, geboren in 1987, zat alleen achter het stuur van zijn personenwagen en week om nog onbekende redenen van zijn traject af, waarna hij frontaal botste met een pick-up. In die wagen raakten twee mensen zwaargewond, onder wie een jong kind.

Het parket Namen heeft een expert ter plaatse gestuurd om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

bron:Â Belga