David Goffin komt in Madrid de Hongaar Marton Fucsovics tegen in de eerste ronde

De Hongaar Marton Fucsovics (ATP 35) wordt de eerste tegenstander van David Goffin (ATP 25) op het ATP Masters 1.000-toernooi van Madrid (gravel/6.536.160 euro). Voor de 28-jarige Luikenaar (ATP 25) zal het in Madrid de tweede keer zijn dat hij Fucsovics tegenkomt. De eerste keer klopte hij de Hongaar in vier sets in de Davis Cup in 2018. De winnaar van het duel zal het moeten opnemen tegen de Fransman Gaël Monfils (ATP 18) of de Italiaan Andreas Seppi (ATP 68).

Momenteel is onze landgenoot nog aan de slag in het Portugese Estoril.







bron: Belga