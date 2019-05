Crisis Venezuela – Maduro legt volgens Guaido legergeneraals aan leugendetector

De Venezolaanse opposant Juan Guaido heeft president Nicolas Maduro ervan beschuldigd zijn legergeneraals aan een leugendetector te leggen om zich te verzekeren van hun loyauteit. “Er heerst geen enkel vertrouwen” binnen het regime, aldus de zelfverklaarde interim-president. Hij had eerder zijn aanhangers al opgeroepen om zaterdag vreedzaam te manifesteren aan de legerkazernes om de militairen op die manier onder druk te zetten om hun steun aan Maduro stop te zetten. “Ik wil een oproep doen aan de soldaten”, stak Guaido van wal. “Dat ze het antwoord van het Venezolaanse volk vergelijken met dat van degenen die zich opsluiten en achter vier muren wegsteken, die het volledige hoge commando onderwerpen aan een leugendetector”, vervolgde hij in een toespraak aan petroleumarbeiders.

Volgens Guaido heeft Maduro sinds dinsdagavond, nadat hij verklaarde een “putschistische schermutseling” van soldaten te hebben neergeslagen, een jacht geopend op “verraders”.

Na de mislukte militaire coup van dinsdag zouden ongeveer 25 rebellerende militairen asiel hebben aangevraagd in de ambassade van Brazilië in Caracas. Oppositieleider Leopoldo López nam op zijn beurt zijn toevlucht tot de Spaanse ambassade.

