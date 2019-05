Champions League basket (m) – Tyrese Rice verkozen tot MVP, ook prijzen voor Moors en Bako

De Amerikaan Tyrese Rice (Bamberg) is zaterdag in Antwerpen verkozen tot MVP (Most Valuable Player) voor het seizoen 2018-2019 in de Champions League basket. Ook de Belgen vielen in de prijzen: Roel Moors (Antwerpen) werd coach van het jaar en Ismaël Bako stond in het team van het jaar. De Amerikaanse point-guard, 31 jaar, was de op een na beste schutter dit seizoen met een gemiddelde van 16,8 punten en 4,4 assists per match in Europa. Rice neemt het zondag (15u00 in het Sportpaleis) met Bamberg op tegen de Antwerp Giants voor de derde plaats in de Final Four van de Champions League.

Tyrese Rice ontving de prijs van Tomas Van Den Spiegel, president van de ULEB, de Union of European Leagues of Basketball.

Na Antwerp bij de Final Four te krijgen, is Roel Moors, 40 jaar oud, verkozen tot coach van het jaar. Ismaël Bako, de pivot van de Giants, kreeg een plaats bij de beste vijf. Dit aan de zijde van Tyrese Rice, Tim Abromaitis (Tenerife), Vince Hunter (AEK Athene) en Kevin Punter (Bologna).

Zondag (18u00) vindt de finale van de Final Four plaats, Bologna neemt het daarin op tegen Tenerife.

