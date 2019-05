Celtic kroont zich zonder Boyata vijftigste keer tot landskampioen

Een 0-3 overwinning vandaag op het veld van Aberdeen volstond voor traditieclub Celtic om zich voor de vijftigste keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen te kronen, de achtste opeenvolgende titel. Dedryck Boyata kampt met een knieblessure en stond niet op het wedstrijdblad. Lustig (40e), Simunovic (53e) en Edouard (89e) plaatsten zich op het scorebord en in de clubannalen. Met 84 punten kunnen The Hoops niet meer ingehaald worden door eeuwige aartsrivaal Rangers (72), die nog drie duels moeten spelen.

Na het vertrek van coach Brendan Rodgers naar Leicester in februari nam Neil Lennon opnieuw de fakkel over. Celtic liet het niet aan zijn hart komen en stoomde richting achtste landstitel op rij. Met de 50e kampioenentitel nadert Celtic op Rangers, dat er 54 telt, een wereldrecord. In 2012 werd Rangers failliet verklaard en teruggezet naar de vierde klasse, om amper vier seizoenen later weer op het hoogste niveau uit te komen.







Celtic heeft al de Scottish League Cup op zak en mikt met de FA Cup-finale op 25 mei tegen Hearts op de treble.

De 28-jarige Boyata kaapt zijn vierde titel weg met Celtic, waar hij in 2015 neerstreek. Dit seizoen verzamelde hij 19 basisplaatsen en één doelpunt in de Premiership.

bron: Belga