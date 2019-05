Brussel-Noord – “Proberen situatie morgen uit te klaren, om reizigers zo goed mogelijk te informeren

De Lijn neemt morgen/zondag contact op met de vakbonden om de situatie voor de bussen aan het Brusselse Noordstation uit te klaren. Dat laat woordvoerster Anneliese Meynaerts weten. “We proberen de situatie uit te klaren zodat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen informeren.” De chauffeurs bij De Lijn willen vanaf maandag niet meer stoppen bij een aantal haltes aan het treinstation Brussel-Noord. Vakbonden ACV, ACOD en ACLVB kwamen dat overeen. De chauffeurs klagen al maanden over de gevaarlijke en onhygiënische omstandigheden rond het station. Eerder deze week berichtte Het laatste Nieuws dat er een uitbraak is van schurft, tuberculose en malaria onder de groep transmigranten die er verblijft.

De Lijn reageert “verrast” op de demarche van de chauffeurs, “gezien de open communicatie en de acties die al ondernomen werden”, zegt woordvoerster Anneliese Meynaerts. Officieel is de directie niet op de hoogte gesteld, al kreeg ze wel een pamflet van de vakbonden in handen.

Zondag/morgen probeert de directie de zaken uit te klaren, “om de reizigers zo goed mogelijk te kunnen informeren vanaf maandag”. Daarbij wordt ook contact opgenomen met de vakbonden.

bron: Belga