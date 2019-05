Belgische zelfstandigen kloppen meeste werkuren

Uit cijfers van de Europese statistische dienst Eurostat is op te maken dat Belgische zelfstandigen die voltijds aan de slag zijn gemiddeld 52,9 uur per week werken. Daarmee laten ze alle andere Europeanen achter zich, bericht De Tijd vandaag. Andere hardwerkende zelfstandigen zijn de Oostenrijkers, die gemiddeld 51,8 uur werken, en de Grieken, met 50,8 uur. Het Europees gemiddelde ligt bij zelfstandigen op 47 uur per week.

Zelfstandigen werken daarmee fors langer dan werknemers en ambtenaren die voltijds werken. Zij zijn in ons land gemiddeld 39 uur per week aan de slag. “Op zich is dat logisch, want een zelfstandige heeft geen vaste uren en geen vast inkomen”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Hoe meer hij werkt, hoe meer hij verdient. Bovendien betalen we in ons land veel belastingen, waardoor hard werken nodig is om voldoende over te houden. Zeker omdat het pensioen van zelfstandigen niet zo hoog ligt.”







Andere redenen waarom zelfstandigen lange dagen kloppen, kunnen volgens Baert de administratieve rompslomp zijn en het feit dat personeel aanwerven duur is.

Bron: Belga