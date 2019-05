Belgische moslims beginnen maandag aan de ramadan

Belgische moslims beginnen komende maandag met hun jaarlijkse vastenmaand. Dat heeft Moslimexecutieve zaterdag aangekondigd. De specifieke begin- en einddata van de ramadan worden elk jaar vastgelegd door de Raad der Theologen van de Executieve, die daarvoor rekening houdt met de stand van de maan. Tijdens de ramadan mogen moslims niet eten, drinken, roken of seksuele betrekkingen hebben tussen zonsopgang en zonsondergang, al gelden er wel uitzonderingen voor mensen met fysieke of mentale beperkingen, zwangere vrouwen en kinderen. De einde van de ramadan vieren moslims met het Suikerfeest.

Om de precieze begin- en einddata van de jaarlijkse vastenmaand vast te leggen, wordt rekening gehouden met de zichtbaarheid van de nieuwe maan. De ramadan start in verschillende landen soms op verschillende dagen, omdat de maan zichtbaar moet zijn.

Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de daaraan verbonden Raad der Theologen wensen de Belgische moslimgemeenschap een “gezegende maand”, klinkt het in een persbericht. “Moge deze heilige maand ons ertoe aanzetten het beste van onszelf te geven, ook in het teken van het samenleven met de anderen.”

bron: Belga