Belgische en Franse communisten betogen tegen samen tegen rijke Franse familie Mulliez

PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw en de Europese lijsttrekker van de Franse communistische partij (PCF) hebben vandaag samen met een tweehonderdtal manifestanten actiegevoerd in het Henegouwse Néchin, langs de Frans-Belgische grens. Doelwit was een chique villawijk in de gemeente, de thuisbasis van schatrijke buitenlanders zoals de Franse familie Mulliez, die volgens de communisten in ons land belastingen ontwijken. De ‘miljardairswijk’ in Néchin is de thuisbasis van enkele telgen van de Franse familie Mulliez, de eigenaren van winkelketens als Auchan en Decathlon.

“Voor de familie Mulliez is fiscale ontduiking een familiale sport”, zeggen PVDA en PCF. Een tweehonderdtal actievoerders – volgens de politie, de partijen zelf spreken van 400 à 500 manifestanten – staken valse briefjes van 500 euro in de brievenbussen in de wijk en scandeerden slogans als “Cours, Mulliez, on vient te chercher” (“Vlucht, Mulliez, we komen je zoeken”).







Ook PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw was vandaag aanwezig. Volgens hem “rijdt de Europese Unie enkel voor de rijksten”. PCF-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Ian Brossat is het daarmee eens. “De EU functioneert als een soort fiscale zeef. Talloze ultrarijken en multinationals slagen erin geen belastingen te betalen waar ze ze zouden moeten betalen.”

Volgens de communisten is de belastingontwijking elk jaar goed voor een verlies van 1.000 miljard euro, ofwel 2.000 euro voor elke Europeaan. PVDA en PCF pleiten daarom voor een fiscale harmonisering over de hele Europese Unie.

bron: Belga