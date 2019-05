Belgen in het buitenland – Tessa Wullaert wint FA Cup met City

Tessa Wullaert heeft zaterdag in het Londense Wembleystadion met haar ploeg Manchester City de FA Cup gewonnen na een 3-0 zege in de finale tegen West Ham United. Tessa Wullaert heeft met winst in de finale van de FA Cup haar eerste prijs beet met Manchester City. De Red Flame kwam vorige zomer over van de Duitse topclub Wolfsburg, op zoek naar een nieuwe uitdaging.

City kende in de competitie weinig moeite met West Ham na 7-1 en 3-1 zeges, maar kon zaterdag in de eerste helft geen kans bijeen voetballen. Na de rust schakelde het een versnelling hoger en via doelpunten van Keira Walsh (52.), Georgia Stanway (80.) en Lauren Hemp (88.) zette het dan toch de wedstrijd naar haar hand.

bron: Belga