Belgen in het buitenland – Nainggolan geraakt met Inter niet verder dan een scoreloos gelijkspel op Udinese

Het Inter van Radja Nainggolan is zaterdag op een 0-0 gelijkspel blijven steken tegen Udinese op de 35e speeldag van de Serie A. Thomas Foket en Björn Engels zijn in de Ligue 1 met Reims zwaar de boot ingegaan tegen Nimes, ze verloren thuis met 0-3. Radja Nainggolan mocht de 90 minuten volmaken in een wedstrijd zonder doelpunten. Timothy Castagne kan met Atalanta zondag, mits winst, tot op 1 punt komen van de derde plaats van Inter.

In de Franse competitie stonden zowel Thomas Foket als Björn Engels de volledige wedstrijd op het veld in de zware thuisnederlaag en zagen ze hoe Jordan Ferri (26.), Renaud Ripart (43.) en Denis Bouanga (46.) konden scoren voor de bezoekers.

Ook PSG blijft op de sukkel in Frankrijk. De landskampioen is voor de derde keer op een rij niet tot een overwinning gekomen. PSG bleef thuis steken op 1-1 tegen OGC Nice. Edinson Cavani miste in de tweede minuut van de blessuretijd een strafschop. Van de laatste zeven duels heeft PSG er slechts één gewonnen.

bron: Belga