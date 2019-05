Belgen in het buitenland – Invaller Origi houdt Liverpool in de titelrace

Divock Origi heeft Liverpool zaterdag in extremis de drie punten bezorgd in de uitwedstrijd bij Newcastle (2-3), op de voorlaatste speeldag in de Premier League. Liverpool komt zo voorlopig weer aan de leiding met twee punten voorsprong op Manchester City, dat maandag Leicester City ontvangt. Thomas Vermaelen mocht voor het eerst sinds lang nog eens starten bij Barcelona, maar ging samen met zijn ploeg met 2-0 onderuit bij Celta Vigo. Virgil van Dijk bracht Liverpool op voorsprong, de kersverse speler van het jaar kon een hoekschop van Trent Alexander-Arnold van dichtbij binnenkoppen (13.). Newcastle kwam niet veel later terug langszij via Christian Atsu (20.), maar Mohamed Salah zorgde ervoor dat Liverpool toch met een voorsprong kon gaan rusten (28.). In de tweede helft kon Newcastle weer gelijkmaken, deze keer was het Salomon Rondon met het doelpunt (54.). Liverpool leek zich lang te gaan stukbijten op de ploeg van ex-coach Rafa Benitez, maar niemand minder dan de in de 73e minuut ingevallen Divock Origi kon zijn ploeg in de 86e minuut verlossen met een kopbal.

Minder goed nieuws voor de ploeg van Jürgen Klopp was de blessure van Mo Salah. De Egyptenaar werd bij een duel met doelman Martin Dúbravka geraakt op zijn slaap en werd met een draagberrie van het veld gevoerd.

In La Liga maakte Thomas Vermaelen zijn wederoptreden bij kampioen Barcelona, maar kon hij niet vermijden dat zijn ploeg met een 2-0 nederlaag bij Celta de Vigo moest afdruipen. Maximiliano Gomez (67.) en Iago Aspas (88.) maakten de doelpunten voor de thuisploeg.

bron: Belga