Belgen in het buitenland – Dortmund verliest dure punten in titelrace

Axel Witsel is zaterdag met Borussia Dortmund op de 32e speeldag in de Bundesliga blijven steken op een 2-2 gelijkspel bij Werder Bremen. Dortmund staat nu vier punten achter Bayern München en lijkt uit de titelrace met slechts twee wedstrijden te gaan. Aan één zege heeft Bayern nu immers genoeg om voor de zevende keer op rij de titel te vieren. Dortmund moest winnen om op twee punten te blijven van Bayern München en leek de wedstrijd in de eerste helft al naar haar hand gezet te hebben. Na een mooie solo van Christian Pulisic (6.) en een prachtige vrije trap van Paco Alcacer (41.) kon het gaan rusten met een 0-2 voorsprong, maar in de tweede helft liep het nog mis. Een schot van Kevin Mohwald waarop Roman Burki zich pijnlijk miskeek (70.) en een snelle tweede goal van veteraan Claudio Pizarro (75.) brachten Werder Bremen terug op gelijke hoogte.

In Engeland heeft Michy Batshuayi met Crystal Palace op de 37e speeldag in de Premier League met 2-3 gewonnen in Cardiff, hij scoorde de 1-2 in de 39e minuut. Christian Benteke was er niet bij wegens een blessure aan het hoofd. Door de nederlaag is Cardiff zeker van de degradatie naar The Championship.

bron: Belga